Sente strani rumori provenire dalla parete, poi la scoperta: "Gli operai hanno chiuso il mio gatto nel muro"

Tornando a casa durante i lavori di ristrutturazione ha sentito degli strani rumori provenire dalle pareti, ma mai avrebbe immaginato cosa stesse causando quei suoni inquietanti. La ragazza, decisa a scoprire la fonte dei rumori, ha deciso di filmare il suo sopralluogo in una delle camere. Quello che ha scoperto è stato scioccante: il suo gatto era rimasto intrappolato all'interno della parete di cartongesso, dove gli operai avevano appena terminato l'installazione.



Senza ricevere risposta dagli operai, la ragazza che abita in Pennysilvanya, negli Stati Uniti, ha chiamato il 911 per chiedere aiuto. Il personale di emergenza l'ha assistita nel bucare il muro, permettendo finalmente di liberare il gatto, terrorizzato e intrappolato. "Non riesco a credere che gli operai abbiano intrappolato il mio gatto in quel muro", ha scritto sui social media. "Non appena sono entrata nel mio appartamento, l'ho sentito miagolare e grattare la parete. Poverino, mi sento così male. Deve essere stato terrorizzato."



Il video pubblicato dalla padrona del gatto sul suo account TikTok, ha rapidamente guadagnato popolarità, superando i 2.8 milioni di visualizzazioni e suscitando una valanga di commenti indignati verso il comportamento degli operai e la brutta esperienza del gatto intrappolato. Nelle immagini, si vede il gattino mettere fuori una zampetta dal buco nel muro, mentre la ragazza cerca di tranquillizzarlo e di liberarlo. Alla fine, dopo aver sfondato il muro, è riuscita a far uscire il suo amico a quattro zampe.

https://www.tiktok.com/@myworld.wejustliveinit/video/7344522212038266155