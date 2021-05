VICENZA - Ieri sera, mercoledì, scontro semifrontale tra due auto a Creazzo, in provincia di Vicenza.



L’episodio è accaduto alle 21: una donna è rimasta ferita.



I Vigili del Fuoco hanno estratto la conducente rimasta incastrata al posto guida.



È stata poi ricoverata in ospedale: non è in pericolo.