"Sembra sia arrivata un'offerta per il bob a Cortina"

VENEZIA - "Sembra che sia arrivata un'offerta, ma devo verificare la mia fonte". Lo ha detto, a proposito delle offerte per la realizzazione della pista da bob a Cortina per le Olimpiadi 2026, il presidente del Veneto, Luca Zaia. Non si tratterebbe, ha precisato, di un progetto governato dalla Regione "ma dal ministero delle Infrastrutture. Cercheremo di capire se l'azienda c'è - ha aggiunto -, se ha titolo e requisiti, se ci sono le garanzie e dopodiché potremo dire che se il Cio accetterà, in base alle garanzie che ci saranno date sulla tempistica, il bob si potrà realizzare", ha concluso.

Nei prossimi giorni si riunirà la commissione aggiudicatrice, per valutare la rispondenza dell'offerta ai requisiti della gara, in particolare per gli aspetti economici e tecnici. Il valore del bando per la pista, da costruire sul tracciato della ex Eugenio Monti', è di 81,8 milioni di euro, 625 (contro gli 807 precedenti) i giorni di cantiere previsti dal progetto di Simico, la Società infrastrutture Milano Cortina.

IL SINDACO

"La notizia importante è che c'è un'offerta per la pista di Cortina. Il bando questa volta non è andato deserto. Per questo siamo soddisfatti. Oggi è una giornata di sole per Cortina". Lo dice il sindaco Gianluca Lorenzi, commentando l'offerta di una azienda presentata oggi, alla data di scadenza, per il bando pubblico di Simico relativo al nuovo tracciato olimpico del bob. "Non sappiamo molto di più al momento, dovranno essere verificati i requisiti del proponente - aggiunge - ma immagino che, essendo nota a tutti la rilevanza del progetto, si tratti di una società in grado di dare garanzia di concretezza".