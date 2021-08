Selvana, nuova rotatoria tra via Zanella e Brigata Marche, lavori al via in autunno

TREVISO - Prosegue l’iter per la realizzazione della nuova rotatoria di via Zanella e viale Brigata Marche, nodo cruciale per la viabilità del quartiere di Selvana.



L’opera, che sostituirà l’attuale semaforo, è attesa da anni dai residenti e dovrebbe risolvere il traffico di Selvana andando ad eliminare alcune criticità relative alla velocità dei veicoli all’intersezione, la scarsa visibilità e l’invasione della corsia di accumulo di viale Brigata Marche per la svolta a sinistra, da parte dei mezzi pesanti che svoltano a destra da via Zanella.



I Lavori partiranno entro l’autunno e al momento gli uffici comunali sono al lavoro per la procedura di esproprio dei terreni dove sarà realizzata la rotonda. La rotatoria avrà un diametro di 25 metri, così da renderla fruibile anche al passaggio dei mezzi pesanti, sarà dotata di percorsi ciclopedonali protetti e gli attraversamenti pedonali dei singoli rami stradali saranno dotati di dispositivi luminosi e segnaletici per assicurarne la visibilità e la sicurezza in ogni condizione climatica.



Il costo complessivo dell’intervento è pari a 480mila euro di cui 317.000 euro di lavori a base d’appalto.



“L’intervento risolve un nodo importante della viabilità”, ha spiegato il sindaco Mario Conte. “Di fatto, comporterà una radicale trasformazione della sede stradale in quanto la rotatoria è stata pensata per facilitare il transito dei mezzi pesanti”.