In sella alla sua bicicletta sta cercando il cane, ma finisce nel canale e rischia la vita

VICENZA - In sella alla sua bicicletta sta cercando il cane, ma sbanda, finisce nel canale e rischia di morire. L'episodio è accaduto giovedì alle 17 di ieri, lungo la strada provinciale 246 nel tratto di via Monte Verlaldo a Cornedo, Vicenza. Un uomo di circa 60 anni è caduto nella roggia di fianco alla strada. Gli automobilisti in transito hanno notato la scena e lanciato i soccorsi. I residenti hanno utilizzato una scala per cercare di recuperarlo: nel frattempo sono accorsi i sanitari del Suem 118 e i vigili del fuoco, che hanno recuperato l’uomo: in seguito è stato trasferito all’ospedale di Valdagno. Il cane che stava cercando l’uomo, infine, è stato ritrovato e riconsegnato alla moglie.