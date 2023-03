In sella al suo scooter finisce contro un'auto: grave diciottenne

GORIZIA - Si trova in gravi condizioni una ragazza di 18 anni che mercoledì pomeriggio, in sella al suo scooter, si è scontrata con una vettura. Nell’impatto è stata sbalzata per 5 metri. L’incidente è accaduto a Pieris, nel territorio del comune di San Canzian d’Isonzo, all’intersezione tra via Anna Frank e via Donatori volontari di sangue. Sul posto è stata inviata un’ambulanza proveniente da Monfalcone e una automedica proveniente da Gradisca d’Isonzo. Vista la gravità delle lesioni, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Cattinara a Trieste con l’ambulanza con a bordo il personale dell’automedica.