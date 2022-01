Selfie sulla scogliera, 24enne precipita e muore davanti agli amici

Foto di repertorio

FRANCIA - Una ragazza di 24 anni in vacanza in Francia è morta mentre si scattava un selfie a Étretat, in cima alla scogliera normanna. La giovane era in compagnia di alcuni amici quando ha indietreggiato sull’orlo della scogliera, ed è precipitata nel vuoto.

Inutile ogni tentativo di rianimarla da parte dei soccorsi, giunti in fretta sul posto. Capita spesso, purtroppo, che qualcuno perda la vita per scattare un selfie estremo.

