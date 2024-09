Seimila euro di multa perché circola su monopattino con posto a sedere

TRIESTE - Il personale del Reparto Motorizzato della Polizia Locale di Trieste forse avrà fatto fatica a credere ai propri occhi. Durante un normale controllo di polizia stradale, gli agenti hanno notato un uomo alla guida di un monopattino elettrico dotato di un insolito posto a sedere.

Gli agenti hanno prontamente fermato il conducente per un'ispezione approfondita del veicolo. Dai controlli effettuati, è emerso che, a causa del rapporto tra la potenza del motore e l'altezza del sedile, il mezzo non poteva più essere considerato un semplice monopattino elettrico, ma rientrava nella categoria dei ciclomotori. Inoltre, secondo le normative, i monopattini elettrici non possono essere equipaggiati con un sellino, essendo progettati esclusivamente per la guida in piedi.

Di conseguenza, al conducente sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di quasi 6.000 euro, e il mezzo è stato sequestrato in attesa della confisca.