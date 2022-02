Sei latitanti arrestati a gennaio

TRIESTE - Nell’ambito dei controlli di retrovalico nel mese di gennaio i carabinieri di Aurisina hanno arrestato 6 persone destinatarie di ordini di carcerazione per reati diversi, dal furto aggravato in concorso alla guida in stato di ebbrezza.

Si tratta di 4 cittadini rumeni. Fermati anche un 51enne triestino che deve scontare un anni di carcere per reati legati a armi e esplosivi e un 66enne triestino condannato a 3 anni e 3 mesi per bancarotta fraudolenta