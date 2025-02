Sei feriti in un incidente tra tre auto

VERONA - La notte scorsa, alle 2.40 di domenica 16 febbraio, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel sottopasso di viale Luciano dal Cero a Verona per uno scontro frontale tra due auto, l'urto ha coinvolto anche un terzo veicolo che stava transitando: sei feriti. I Vigili del fuoco, arrivati dalla sede centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie e divaricatori estratto due persone rimaste incastrate nell’abitacolo dei mezzi. Tutte e sei le persone coinvolte nella collisione sono state assistite dai sanitari del Suem e trasferite all'ospedale di Borgo Trento. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono durate circa un'ora.