Segusino, schiacciato tra il trattore e il muro di una casa

SEGUSINO – Doppio incidente nel tardo pomeriggio di oggi tra il Quartier del Piave e il Vittoriese.

Rimane schiacciato tra il trattore e il muro e il muro di un’abitazione: è accaduto oggi, nel tardo pomeriggio, in centro a Segusino.

L’allarme è scattato verso le 18 in via Carso: il conducente del mezzo agricolo per cause in corso di accertamento è rimasto schiacciato tra il mezzo e il muro di un’abitazione.



I passanti hanno dunque allertato il 118: sul posto sono accorsi i sanitari con l’elisoccorso per l’immediato ricovero all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso in condizioni di media gravità.



Sul posto anche i Carabinieri e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2 Marca trevigiana per ricostruire quanto avvenuto.

Ma non è stato l'unico episodio segnalato nel pomeriggio. Altro incidente infatti poco dopo, verso le 18.40, lungo la strada del Menarè tra Vittorio Veneto e Conegliano: tamponamento a catena tra quattro auto. Non sono stati segnalati feriti. Tuttavia, come segnalato da alcuni passanti, ci sono state code e disagi al traffico. OT