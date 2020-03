"Seguite la messa online, ma non in pigiama o in tuta"

"Vestitevi bene per la messa online. Usate il pigiama per dormire e la tuta per fare sport". E' uno dei consigli che l'Opus Dei indirizza ai fedeli, secondo quanto riferisce il quotidiano online spagnolo Publico.es. "La quarantena e il necessario isolamento di questi giorni possono essere un'opportunità per partecipare quotidianamente alla Santa Messa", prevede il testo che offre "sei consigli per vivere bene la Messa online. Molti di noi non hanno la possibilità di andare in chiesa, però abbiamo più tempo ogni giorno per seguire la Messa online".

A Publico, che ha interpellato l'organizzazione, è stato risposto che "per i cristiani la messa è qualcosa di importante, la cura nell'abbigliamento può contribuire a sottolinearlo. Accade anche in altri settori della vita: si può partecipare ad una cena di gala in pigiama o in tuta, ma non è una cosa abituale".