Seguirono rappresentante orafo per chilometri e rubarono i gioielli

UDINE - Tre persone - tra cui una donna - di 19, 22 e 48 anni, di etnia rom, sono state arrestate, dai Carabinieri del Nucleo investigativo di Udine, in collaborazione con la Radiomobile della Compagnia di San Donà di Piave (Venezia), in flagranza di reato di furto aggravato. Nell'operazione sono state denunciate altre due persone, di 43 e 50 anni. I cinque sono accusati di un furto di gioielli in oro ed argento commesso a San Donà di Piave, in un parcheggio pubblico, dove i malviventi avevano seguito, da Udine, un rappresentante orafo, giunto in Friuli dal Veneto per incontrare alcuni clienti.

Grazie alla testimonianza della dipendente di un esercizio pubblico antistante il luogo del furto, che vide uno degli autori infrangere il finestrino dell'auto dell'orafo e portare via alcuni borsoni, è stato possibile, con la collaborazione dei militari dei vari Reparti coinvolti, rintracciare i banditi a bordo delle loro vetture nel capoluogo friulano. La refurtiva, del valore di ventimila euro, è stata interamente recuperata e verrà restituita al legittimo proprietario al termine delle procedure. Nel corso delle operazioni è emerso che uno degli arrestati, conducente di uno dei mezzi, era alla guida senza patente, in quanto revocata.