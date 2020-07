Segni particolari: bellissima

MOGLIANO - Dopo il lockdown e molte difficoltà, sono ricominciate le selezioni di Miss Mondo Italia in Friuli Venezia Giulia.



La finale di Miss Mondo Italia inizierà il 31 agosto a Gallipoli per concludersi il 19 settembre. Il 28 luglio al ristorante Al Parco di Tavagnacco si è svolta una finale interregionale del concorso, infatti sono 12 le finaliste che tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto orientale partiranno per Gallipoli.



L’evento è curato dall’Agenzia Mecforyou esclusivista di Miss Mondo per il Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale.



Tra le misure restrittive e le mascherine ben 18 ragazze hanno sfilato davanti ad una prestigiosa giuria in abiti eleganti e costume per contendersi 4 posti per la finale Nazionale.



Ad aggiudicarsi la corona è stata Aurora Arrigoni 21 anni di Mogliano Veneto alta 1.80 occhi cerulei con la passione per il Karate.



In Finale Nazionale vedremo anche Teresa Vidoz 19 anni di Gorizia, Samantha Mauro 19 di Villanova dello Judrio e Giada Santoro 20 anni di Pagnacco. Gli altri titoli sono andati ad Alessia di Majano che è stata la più votata del web “Miss Web by Agricola”, Michela 20 anni di Majano ha vinto “Miss al Parco”, Martina 17 anni di Castelfranco “Miss Getyourbill” e Jenny 21 anni di Alesso “Miss Lorè”. Clara 18 anni di Aviano vince il titolo di “Miss ALove”.



Le altre finaliste regionali elette durante le tappe del 2019 sono Elisa Trigatti di Lestizza, Stefania Visintini di Monfalcone, Maloti Quevedo di Martignacco e Giulia Pontoni di Udine.