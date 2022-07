Segnalazione dall'albergo, arrestato dalla Polizia

TRIESTE - Sabato scorso la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino rumeno, di 27 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione per una sentenza emessa dal tribunale di Pesaro nel dicembre 2021 per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.



L'uomo è stato rintracciato in un hotel di Strada per Lazzaretto a Muggia (Trieste) in seguito a una segnalazione in Sala Operativa del sistema "alert alloggiati", che analizza in modo automatico i dati degli ospiti inseriti dal gestore.



Da accertamenti è emerso anche che la vettura in suo possesso, così come una borsetta trovata al suo interno, sono risultate oggetto di furto avvenuto alcuni giorni fa a Pesaro. Per questo è stato indagato anche per il reato di ricettazione.

L'uomo, che è a disposizione della Procura della Repubblica, è stato chiuso nella locale Casa Circondariale.