Seducevano e truffavano donne su internet, denunciati in due

PADOVA - La Squadra mobile della Questura di Padova, sotto la direzione della Procura della Repubblica ha individuato, nel corso di due attività di indagine, i responsabili di diverse truffe ai danni di donne indotte o costrette a versare loro diverse somme di denaro dopo essere state sedotte virtualmente su internet. Si tratta di due uomini di 32 e 34 anni, uno di Milano e l'altro della provincia di Vicenza. Questi contattavano sui social donne sole, magari uscite da una relazione sentimentale finita male, inviando loro una richiesta di amicizia ed utilizzando immagini di uomini molto avvenenti, rubate dalla rete. Da lì uno scambio di messaggi farciti di particolari intimi, così da creare un legame. Dopo aver instaurato il falso rapporto di "amicizia" virtuale, i truffatori hanno cominciato a chiedere denaro, con motivazioni legate a gravi motivi di salute o alla voglia di acquistare biglietti per raggiungerle o addirittura comprare una casa dove vivere insieme. Le indagini hanno tratto spunto dalle denunce presentate da due vittime, entrambe della provincia di Padova, un'impiegata di 60 anni e una donna di 46. L'analisi dei movimenti in entrata ed in uscita dei conti correnti dei due ha evidenziato che anche altre persone, oltre alle denuncianti, avevano effettuato bonifici da un minimo di 250 euro ad un massimo di 13.200 euro. (ANSA)