Sedicenni trovano portafoglio con 345 euro, portato ai vigili

VICENZA - Tre sedicenni hanno ricevuto parole di lode dal sindaco di Vicenza per aver portato ai vigili un portafoglio con 345 euro che avevano trovato per terra. "Un plauso alle giovani studentesse per l'onestà e il senso civico esemplare" ha detto il primo cittadino Francesco Rucco quando ha saputo del gesto. I tre adolescenti erano appena usciti da scuola e stavano camminando lungo la strada quando i loro occhi hanno notato il portafoglio a terra, sull'asfalto, nei pressi di un parcheggio. Dopo aver verificato ch all'interno c'erano 345 euro si sono diretti al alla polizia locale, consegnando il tutto al piantone. "Grazie al senso civico delle tre giovani la persona che ha perso il portafoglio è potuta rientrare in possesso dei documenti e dei soldi contenuti poche ore dopo averlo smarrito" ha aggiunto Rucco.