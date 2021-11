Sedicenne si salva con un gesto della mano imparato su Tik Tok

USA - Chi pensa che i social media siano completamente una perdita di tempo commette un grosso errore. Ne è la prova una vicenda accaduta recentemente negli Stati Uniti, dove una sedicenne americana è stata tratta in salvo, dopo il suo rapimento, grazie ad un gesto imparato su Tik Tok.

Come in molti sanno, Tik Tok è una piattaforma social che sta acquisendo sempre più popolarità nel mondo. Solitamente, la stragrande maggioranza del pubblico è composta da giovani che si vogliono divertire facendo balletti, cantando oppure recitando divertenti monologhi. Con l’arrivo della pandemia il target è diventato sempre più vasto fino ad arrivare a comprendere anche le persone di età più matura. C’è da chiedersi, infatti, chi non l’ha veramente mai usato, magari per sollevarsi il morale, gustandosi qualche siparietto divertente.

Ma nei nuovi social c’è anche chi ha pensato di affrontare argomenti più seri. È il caso della Canadian Women’s Foundation, una fondazione che si occupa di aiutare tutti coloro che sono vittima di violenze, soprattutto domestiche, consigliandogli di segnalare una situazione di pericolo, con un semplice gesto della mano.

Beh, il suggerimento si è rivelato di vitale importanza per la protagonista di questa storia. Una giovane, scomparsa da giorni dalla cittadina di Asheville (North Carolina), è riuscita a scampare al suo sequestratore comunicando con i segni, attraverso il finestrino posteriore dell’auto nella quale si trovava: usndo il gesto di pericolo.

Fortuna vuole che un’automobilista fermo ad uno stop in Kentucky (quarto Stato attraversato dal rapitore) riconoscesse il segnale della mano che la ragazzina stava operando ripetutamente. Il grido d’allarme lanciato dalla sedicenne è stato quindi comunicato al 911 dall’uomo che si è pure lanciato all’inseguimento del sequestratore per almeno 10km, aiutando la polizia ad individuare il veicolo e ad arrestare il criminale. Il 61enne, che non avrebbe opposto resistenza, sarebbe stato incriminato per sequestro di persona e per possesso di materiale pedopornografico, rinvenuto nella sua auto. L’accaduto dimostra come i social non debbano essere demonizzati a priori, ma viceversa usati nella maniera più intelligenti per unire l’utile al dilettevole. La convivenza oggigiorno con questi nuovi strumenti è inevitabile, e campagne informative come quella di Women’s Fundin Network attraverso i social riescono a diffondersi in maniera esponenziale e come in questo caso a dare frutti importantissimi giacché ha permesso di salvare la vita ad una ragazzina indifesa.