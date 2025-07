Sedicenne scompare: lo ritrovano in serata

VICENZA - Poco prima delle 19 di giovedì 3 luglio, i vigili del fuoco sono stati attivati dalla prefettura di Vicenza per la ricerca di un sedicenne allontanatosi da casa, a Dueville nella zona di Passo di riva. Sul posto si sono recate le squadre di Vicenza, Bassano del Grappa, il reparto volo di Venezia con l'elicottero Drago, il nucleo SAPR (droni) e i cinofili dei Vigili del fuoco. Dopo una ricerca primaria effetuata nei pressi del torrente Astico, la sala operativa del 115, ha ricevuto una chiamata da parte di alcuni passanti che avevano individuato il giovane in Via Astico Lupia. Raccolta la segnalazione, le squadre affiancate anche dai carabinieri, si sono concentrate nella zona indicata per poi ritrovarlo poco distante. L'intervento si è concluso poco prima della 21.