Sedicenne guida con patente falsa: maxi-multa da 5.000 euro e denuncia

PADOVA - Un sedicenne inglese è stato fermato e sanzionato dalla Polizia Locale di Padova per aver guidato un'auto con una patente di guida falsa. Il fatto è avvenuto mercoledì scorso, durante un controllo in via del Plebiscito.La pattuglia della Squadra Motociclisti ha fermato una station wagon con targa polacca. Il giovane conducente ha mostrato una patente britannica che, ad un esame più approfondito, è risultata contraffatta. Ulteriori verifiche hanno confermato che il ragazzo aveva solo 16 anni, troppo giovane per guidare.Per il giovane è scattata una multa di 5.000 euro per guida senza patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. La patente falsa è stata sequestrata. Il 16enne è stato inoltre denunciato per utilizzo di documento contraffatto e affidato a un parente. L'incidente è stato segnalato all'autorità giudiziaria.