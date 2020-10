Sedicenne contro preside: “non sono Paola, ora mi chiamo Luca”

PADOVA - "La vicenda di Luca, studente al Liceo Tito Livio di Padova, deve essere chiarita: mai la scuola, in quanto istituzione primaria nella formazione delle nuove generazioni, si può rendere responsabile di discriminazioni, né può creare situazioni di disagio per i propri studenti". Così Alessandro Zan, deputato PD e relatore della legge contro l'omotransfobia, commenta il caso, oggi riportato da Repubblica, di un 16enne che frequenta la terza nel liceo più 'blasonato' della città che chiede di candidarsi come rappresentante di istituto con il suo nome di ragazzo, l'identità di genere in cui oggi si riconosce.

Vuole che il preside, non lo indichi nell'elenco dei candidati come Paola, il nome registrato all'anagrafe, ma con quello maschile di Luca nel quale ora si identifica. Per sostenere la sua domanda, rifiutata dal capo di istituto, una cinquantina di compagni ha protestato al suo fianco contro la discriminazione. "Ritengo necessario che il dirigente scolastico chiarisca al più presto la propria posizione - afferma Zan -. Tramite la scuola possiamo creare una società migliore, libera da stereotipi antichi e patriarcali, più inclusiva e solidale. È necessario uno sforzo da parte degli istituti scolastici affinché questi casi, spesso causati da confusione e scarsa conoscenza della materia - quindi in buona fede -, non degenerino in vere e proprie situazioni discriminatorie per gli studenti, il più delle volte minorenni".