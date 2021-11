Se sei vaccinato hai diritto a un “servizietto” gratis

SVIZZERA – Qualche tempo fa vi avevamo dato conto di un buono sconto di 30 euro in una casa di piacere in Austria, per i vaccinati ma a quanto pare in Svizzera fanno le cose in maniera ancora più esplicita. Già perché lo slogan di una recente offerta in un club privé di Ginevra è “Un vaccine antiCovid, une pipe offerte”, che tradotto vuol dire: un vaccino per un rapporto orale.



Insomma, non c’è limite alle iniziative volte a incentivare le vaccinazioni e la cosa, visti i recenti esiti, sta assumendo anche contorni goderecci. D'altronde già negli USA, che si sa sono precursori di ogni tendenza, si era intrapresa l’iniziativa di offrire marijuana gratis a chi si fosse vaccinato, naturalmente non di tipo terapeutico ma ovviamente ludico. Doveroso riconoscere che in America non ne hanno fatto una questione di genere.



Già perché tanto per lo sconto praticato da una casa di tolleranza austriaca piuttosto che per il club di un cantone francofono svizzero che offre prestazioni orali, si è purtroppo pensato a "premiare" solo i maschi. Restiamo quindi in attesa di un cadeau altrettanto soddisfacente anche per il gentil sesso, per doverosa equità di genere!

