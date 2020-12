Se non è un lockdown totale la zona rossa in Veneto non serve a niente

NORDEST - La zona rossa la chiedevano da settimane a Zaia i comitati veneti a difesa della sanità pubblica che fanno capo al Covesap. Ora che il governatore si è dovuto arrendere alla evidenza epidemiologica, se non esultano - che il provvedimento giunge alquanto tardivo - si dicono però moderatamente soddisfatti. "Le misure, se saranno adottate effettivamente, avrebbero dovuto essere presi prima e in maniera più rigorosa" - premette il dott. Maurizio Manno.



Zona rossa o lockdown: non si è ancora capito...



Non si devono usare perifrasi, tipo zona rossa o zona arancione: serve il lockdown



Meglio tardi che mai, giusto?



Certo, nel senso che ogni giorno si contano morti per patologie Covid ma anche per altre malattie.: quest'ultimo dato però non è conosciuto ma tende a peggiorare.



Anche se deciso in extremis, servirà il lockdown a questo punto?



Si parla già di zona rossa in tutta Italia; la chiusura è l'unico presidio preventivo ed efficace come abbiamo visto nella prima ondata. il lockdown dal 24 dicembre al 6 gennaio, anche se sarà un sacrificio impegnativo, è inevitabile per poter appiattire la curva anche nel timore che di unisca alla terza ondata.



Bisognava ricorrere prima alle estreme misure?



Certamente andavano adottate prima perché avrebbero salvato molte vite, aumentando le probabilità di successo che adesso sono abbastanza ridotte. Ma bisognava avere coraggio.



Cosa occorre fare per non rendere questi provvedimenti inefficaci durante le imminenti festività?



Intanto vanno spiegati con chiarezza alla popolazione. Poi si auspica che tutte le forze politiche convergano a sostegno di queste decisioni. Infine sono necessari i controlli da parte delle forze dell'ordine. Accanto a meccanismi punitivi nei confronti delle Regioni non osservanti sarebbe efficace prevederne anche di premiali per chi invece seguirà responsabilmente le indicazioni.