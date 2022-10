Scuolabus in un canale: ferite due scolare e l'autista

VERONA - Due bambine e il conducente di uno scuolabus sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Minerbe (Verona). Il mezzo adibito a trasporto scolastico è uscito di strada, restando incastrato in un fossato.

Il pullmino stava riportando a casa gli alunni delle scuole elementari. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco.

I feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in ospedale. Una delle due bambine è in condizioni più gravi, ma non è in pericolo di vita.