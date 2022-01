Scuola, Zaia: "Bisognerà intervenire in qualche modo"

VENEZIA - "Eviterei di aprire un altro fronte, ma sulla scuola bisognerà intervenire. Aspettiamo di elaborare alcune proposte e poi le renderemo note". Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia. "Siamo coordinatori delle Regioni a livello nazionale - ha aggiunto Zaia - e la nostra proposta potrebbe diventare anche nazionale". Ha comunque ribadito "che mandare in dad i bambini non vaccinati, in un regime di non obbligatorietà, sia discriminatorio. L'emergenza c'è, la necessità fare qualcosa c'è, stiamo lavorando su questo".



"Almeno due settimane le faremo in giallo": ha poi affermato Zaia, illustrando i dati del contagio da Coronavirus in regione. L'incidenza attuale, ha riferito Zaia, è di 821 su 100 mila residenti, l'Rt è 1,19. L'occupazione in area non critica e al 19,5%, rispetto a un target del 30% per il passaggio a zona arancio, nelle terapie intensive è al 18,6% rispetto al 20%. "Siamo appesi - ha aggiunto Zaia - al dato dell'area medica".



BOLLETTINO REGIONALE



Sono 6.468 (un numero doppio rispetto a quello di ieri) i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 17 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il rialzo dei casi si deve anche all'aumento dell'attività di tracciamento, con oltre 50.000 tamponi processati. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 670.277, quello delle vittime a 12.417. Le persone attualmente positive sono 111.589. Molto pesante ormai la situazione ospedaliera: i malati Covid ricoverati in area medica salgono a 1.316 (+52), e 200 (-2) quelli in terapia intensiva.