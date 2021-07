Scuola: Veneto, coordinamento genitori diffida Draghi e Zaia

VENETO - Una diffida in vista dell'anno scolastico 2021/2022 è stata inviata dal coordinamento regionale "Priorità alla scuola" al Presidente del Consiglio Mario Draghi, a quello della Regione Luca Zaia, alla direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale alla Garante dei diritti delle persone minori e ai Sindaci dei capoluoghi del Veneto in merito all'avvio del prossimo anno scolastico.

"Mancano meno di due mesi per l'inizio del nuovo anno scolastico - si legge nella diffida - eppure, dopo ben un anno e mezzo dall'inizio della pandemia, incombe la più totale incertezza e confusione sulle possibili modalità di avvio delle attività per il prossimo anno e nulla fino ad ora è stato fatto per garantire il ritorno in aula in presenza al 100% della popolazione studentesca e per risolvere i problemi strutturali della scuola emersi in maniera evidente nel periodo di pandemia: classi pollaio, spazi, personale docente e Ata, tempo scuola. Come genitori e parenti di studenti e studentesse non possiamo accettare quest'inerzia. La scuola, lo abbiamo detto, deve tornare ad essere priorità del Paese. Per questo siamo ancora una volta pronti alla mobilitazione e all'azione anche legale in ogni sede opportuna". L'iniziativa è stata sottoscritta in poche ore da circa 280 genitori e parenti.