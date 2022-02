Scuola: studenti occupano Liceo artistico statale di Venezia

VENEZIA - È in corso da questa mattina l'occupazione del liceo artistico statale di Venezia, da parte di un coordinamento di studenti.

L'iniziativa è stata presa al termine di un'assemblea di istituto, svolta nell'androne del palazzo, alla quale hanno partecipato circa 300 ragazzi. Appreso della mobilitazione, la polizia ha inviato una volante lagunare per assicurarsi che non ci fossero complicazioni, lasciando poi agli agenti della Digos il compito di confrontarsi con i ragazzi.

A quanto si apprende, occuperanno i locali della scuola per quattro giorni, dibattendo dei temi a loro più cari: alternanza scuola-lavoro, didattica a distanza, disagio degli studenti, educazione sessuale e crisi climatica. Per il momento non è previsto lo sgombero.