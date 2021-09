Scuola: a Padova ragazzi ai cancelli con largo anticipo

PADOVA - I ragazzi si sono presentati indossando la mascherina, mentre il personale scolastico controllava i docenti e bidelli con l'app per il Green pass. E' avvenuta così stamane la ripresa delle scuole a Padova, con gli studenti al via al secondo anno di lezioni in tempi di Covid. Al polo Cornaro (Liceo scientifico) - Einaudi/Gramsci (istituto tecnico informatico e turismo), zona a sudest della città, i ragazzi sono arrivati con largo anticipo rispetto al suono della campanella.

Per le prime del Cornaro la campanella suona alle 8, il resto delle classi alle 9; all'istituto Einaudi/Gramsci le prime inizieranno domani, 14 settembre, scelta condivisa anche da tante altre scuole padovane. La maggior parte dei ragazzi fuori da scuola è vaccinata: "ho fatto il vaccino quest'estate appena ho potuto, spero che i classe ce l'abbiano tutti" ha detto un ragazzo di quinta. "Sono vaccinata, ottimo l'obbligo del vaccino per gli insegnanti, dovrebbero farlo anche per i ragazzi" spiega una ragazzina di terza. "Non sono vaccinata - dice un'altra giovane studentessa della prima Cornaro - se dovesse arrivare l'obbligo mi vaccinerei anche io".