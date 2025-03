Scuola molisana intitolata a Sammy Basso: è la prima in Italia

CAMPOBASSO – L’Istituto omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia (Campobasso) sarà il primo in Italia a portare il nome di Sammy Basso, il giovane attivista veneto scomparso nel 2024 e simbolo di coraggio, inclusione e ricerca sulla progeria, la rara malattia genetica di cui era affetto. La cerimonia di intitolazione si terrà il 31 marzo alle ore 11, con la presenza dei genitori di Sammy e del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Un gesto che vuole lasciare un segno tangibile del suo impegno e della sua eredità morale.



“La sua storia – ha dichiarato la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Maria Chimisso – dimostra come la conoscenza possa essere un potente strumento di emancipazione e di lotta contro le difficoltà. Dedicargli una scuola significa trasmettere ai ragazzi valori fondamentali come la curiosità, la determinazione e la voglia di migliorare il mondo”.