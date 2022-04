La scuola Max Planck vince la coppa First Lego League Italia

VILLORBA - Il Max Planck vince la coppa First Lego League Italia Challenger, il campionato nazionale a squadre di scienza e robotica, quest’anno di nuovo in presenza a Rovereto.

Il team degli studenti dell’istituto di Lancenigo si conferma per il secondo anno di seguito il migliore in Italia nella costruzione di robot Lego super-automatizzati e nell’ideazione di un progetto scientifico smart per il trasporto di merci. I ragazzi, del Liceo scientifico e dell’Itis, guidati dalla professoressa Monica Disarò, si sono distinti nella finale nazionale tenutasi tra 17 squadre il 26 e il 27 marzo. Il team ha presentato un robot capace di muoversi con grande precisione e in grado di azionare bracci meccanici in un percorso prestabilito, conquistando anche il premio “”Performance Robotica”.

Nella sfida “A cargo connect” dedicata al trasporto merci e alla logistica, la squadra ha proposto un progetto di treno merci smart nel quale i vagoni sono in grado, una volta giunti nella stazione di destinazione, di staccarsi o attaccarsi alla motrice ancora in movimento.

“L’idea- spiegano i ragazzi nella presentazione - ci è venuta parlando con varie aziende del settore Logistico. Abbiamo sostituito gli attuali vagoni merci delle Ferrovie con vagoni smart, più funzionali e tecnologici, in grado di essere temporaneamente autonomi, di ricevere informazioni a distanza e di gestirli grazie alla componentistica elettronica”.

Ora la squadra guarda a Houston, negli Stati Uniti, dove si confronterà con 108 squadre provenienti da tutto il mondo. Questi i componenti della squadra: Manuel Borghetto, Giacomo Castellan, Samuel Cei, Marzia Energico, Simone Lapomarda, Lorenzo Lashkiba, Marco Mattiuz, Samuele Bettiol, Crystal Piva, Alberto Tosato, Marco Todesco, Matteo Criveller, Luca Campion, Michele Barbon.