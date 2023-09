Scuola, mancano autisti, al volante anche i meccanici

BELLUNO - In mancanza di autisti in numero sufficiente l'azienda del trasporto pubblico locale bellunese Dolomiti Bus, al fine di garantire il servizio su tutte le tratte, ha richiamato al volante anche meccanici e altri dipendenti amministrativi provvisti di patente e titoli idonei alla conduzione dei bus.

Così nel primo giorno di scuola è stato possibile effettuare tutte le corse che riguardano il trasporto scolastico, negli orari chiave per gli studenti nel tragitto casa-scuola-casa, prevedendo la stessa copertura per i prossimi giorni. A breve, assicura l'azienda, partirà una classe per la formazione di almeno dieci autisti di linea, mentre nelle prossime settimane arriveranno tre conducenti da altre società del gruppo.