Scuola: domani protesta della Rete Studenti Medi

VENEZIA - La rete Studenti Medi per il Veneto annuncia per domani azioni davanti alle scuole in occasione del primo giorno di scuola, alle ore 7.30 davanti a diversi istituti della regione. Gli studenti dell'associazione saranno presenti con volantini, striscioni, cartelli e flash mob "per denunciare che la loro generazione è contro tutto ciò che questo governo rappresenta".

Verrà indossato un fazzoletto rosso, "simbolo unitario - prosegue la nota - che segnala il contrasto al governo; un oggetto semplice, e in quanto tale fruibile a più persone possibile, che raccoglierà tutte le istanze sociali e sindacali che accompagneranno l'autunno. Lo slogan sarà 'Per la scuola, contro il governo, liberiamo il Paese', per riaffermare l'elemento centrale di critica al governo più a destra della storia repubblicana".