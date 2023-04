Scuola, da oggi bagni no gender in un liceo della città

PORDENONE - In un piano del liceo 'Grigoletti' di Pordenone sono stati introdotti da oggi i bagni no gender. E' il primo caso in Friuli Venezia Giulia. Ne dà notizia Il Gazzettino. Allo stesso tempo la scuola ha deciso di adottare anche la "carriera alias": uno studente o una studentessa potranno usare un altro nome, diverso da quello anagrafico, anche sul registro. Il tutto per rispettare l'identità sessuale di chiunque. "Sapevamo - informa la dirigente scolastica - che prima o poi saremmo arrivati a questa decisione. Il momento decisivo però è stato rappresentato da una richiesta di uno studente che ha avanzato la volontà di seguire la carriera alias". "Quanto ai bagni - spiegano dal Grigoletti - abbiamo fatto una scelta precisa: riserviamo un solo piano a quello che possiamo definire un test. Chi vorrà continuare a utilizzare i servizi in modo, se vogliamo, tradizionale, potrà continuare tranquillamente a farlo, negli altri due piani dell'istituto. Poi, se la novità sarà apprezzata, potremo estenderla".