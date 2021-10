A scuola cadono i calcinacci, gli studenti protestano

TRIESTE - Calcinacci caduti a scuola, scatta l’allarme. È accaduto giovedì agli studenti della succursale del Liceo Petrarca di Largo Sonnino 3, a Trieste.

I calcinacci sono caduti in diverse aule e lungo la tromba delle scale: sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste.



La Dirigente Scolastica ha provveduto a far evacuare l’edificio in via precauzionale.

Questa mattina gli studenti triestini si sono ritrovati oggi sotto la sede della regione di via Carducci per manifestare il proprio disappunto.