Scritte 'no vax' sui ponti e sui muri di Venezia

VENEZIA - Numerose scritte a spray contro i vaccini anti-Covid sono comparse lunedì nel centro storico di Venezia., in particolare tra la zona di San Barnaba e San Basilio.

"No ai vaccini'", "'Anche i vaccini contagiano", e altri slogan accompagnati da espressioni volgari sono stati tracciati con spray di colore nero e rosso sui muri di alcune calli e sulla pavimentazione di qualche ponte.



Una di queste su un ponte a due passi dal Covid hub dell'ospedale Giustinian. Un'azione di deturpamento che parrebbe attribuibile a esponenti del movimento 'no vax' e sulla quale sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.