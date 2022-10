Scritte contro la Polizia locale, scattata la denuncia

ROVIGO - Scritte contro la Polizia locale di Rovigo son apparse questa notte in città. Lo segnala lamministrazione comunale che ha denunciato il fatto.

"Condanniamo questi episodi vandalici, in maniera forte e decisa. Atti inqualificabili che non hanno motivo di essere". E' quanto hanno affermato il sindaco Edoardo Gaffeo e il comandante della Polizia Locale Alfonso Cavaliere, a seguito delle scritte infamanti, apparse questa notte sui muri della città "Sono offese - ha proseguito il sindaco -, rivolte a persone che stanno facendo il loro lavoro con passione e abnegazione. La Polizia locale presta servizio, cercando di far rispettare la legge ed è sempre sul territorio a tutela dell'incolumità dei cittadini.

Rivolgiamo tutta la nostra solidarietà agli operatori della Polizia Locale, siamo al loro fianco e continueremo a fare il nostro lavoro senza lasciarci intimidire da queste azioni che non hanno alcun senso". Le scritte verranno quanto prima cancellate, nel frattempo è scattata la denuncia. La Polizia Locale sta facendo gli accertamenti necessari per individuare i responsabili dell'ignobile gesto.