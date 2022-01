Scritte contro i giudici lungo il muro del tribunale

ROVIGO - Vandali a Rovigo: sul muro di fianco al cancello del palazzo di giustizia nella notte tra lunedì e martedì sono comparse delle scritte contro i Giudici del Tribunale di Rovigo.

Ignoti hanno agito di notte, vicino al muro di cinta dell’ex carcere di via Verdi.



Nella zona non ci sono telecamere, le uniche presenti all’ex casa circondariale non sono in funzione, visti i lavori di riqualificazione di questo periodo.

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Rovigo. La Scientifica ha prelevato dei campioni di scritta dal muro imbrattato.