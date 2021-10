Scritte antisemite sulle baracche di Aushwitz-Birkenau

POLONIA - Il peggiore atto di vandalismo si è verificato nei giorni scorsi al campo di concentramento di Aushwitz-Birkenau. Ignoti sono entrati nel sito tristemente noto e hanno imbrattato alcune baracche con scritte antisemite. La violenza di quelle parole, che verranno cancellate al più presto dopo le dovute indagini, ha suscitato sgomento e rabbia presso il Memorial and Museum di Aushwitz. É stato il museo a denunciare l’accaduto. Sulle baracche sono apparse scritte il lingua inglese e tedesca, parole tremende contro gli ebrei. Del caso si sta occupando la polizia che, esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza, spera di risalire ai colpevoli.

"Siamo profondamente rattristati e condanniamo fermamente l'attacco ad Auschwitz, un luogo in cui sono stati assassinati oltre un milione di ebrei", ha dichiarato il presidente dello Yad Vashem Danny Dayan in risposta all'incidente. "Il vandalismo della caserma proprio in questo luogo, attraverso iscrizioni antisemite e simboli di negazione dell'Olocausto, costituisce una lesione alla memoria delle vittime, dei sopravvissuti e di qualsiasi persona dotata di coscienza. L'evento - ha aggiunto - è un altro doloroso promemoria che bisogna fare di più per promuovere la memoria dell'Olocausto e per educare il pubblico e le giovani generazioni sui pericoli dell'antisemitismo e della negazione dell'Olocausto".

Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” rileva che le i graffiti antisemiti sono un'offesa al luogo della memoria e soprattutto un oltraggioso attacco al simbolo di una delle più grandi tragedie della storia umana oltre ad essere un colpo estremamente doloroso alla memoria di tutte le vittime del campo nazista tedesco di Auschwitz-Birkenau.