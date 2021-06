Scott e Teo finiti in fondo a una forra, recuperati dal soccorso alpino

BELLUNO - Questa mattina una squadra del Soccorso alpino dell'Alpago e l'unità cinofila delle Prealpi Trevigiane si sono calate per 25 metri in una gola in località Due Ponti, sotto il cimitero di Spert - Alpago (BL) - per recuperare due setter che si erano improvvisamente allontanati ieri, durante la passeggiata con il padrone, senza ritornare.



Sentiti abbaiare ieri sera e rintracciati alle prime luci dal proprietario, Scott e Teo si erano infilati nel canyon, da dove non erano più in grado di salire. Stanchi, ma senza alcuna conseguenza. Si sono fatti subito avvicinare e mettere la pettorina utilizzata dal conduttore per i suoi cani, così i soccorritori li hanno potuti recuperare e affidare al loro padrone.