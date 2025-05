Scossa di terremoto nella notte tra Trentino e Vicentino: magnitudo 3.0

TRENTO-VICENZA - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata alle 00:37 della notte tra il 20 e 21 maggio con epicentro localizzato a circa 2 chilometri a nord-est di Trambileno, in provincia di Trento, a una profondità di circa 11-12 chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in diverse vallate del Trentino e in alcune zone dell’Alto Vicentino, in particolare nella Val Leogra e nei comuni limitrofi come Valli del Pasubio.



Molti abitanti, soprattutto nei quartieri alti di Rovereto, hanno riferito di aver percepito un forte boato seguito da una breve vibrazione, che ha destato preoccupazione ma non ha causato danni a persone o strutture. Le autorità locali e la Protezione Civile hanno effettuato verifiche di routine, rassicurando la popolazione.



L’INGV ha confermato l’evento sismico e precisato che non sono state rilevate repliche significative. L’area interessata, collocata tra la catena alpina orientale e la zona prealpina, è nota per una certa attività sismica, seppur di intensità generalmente moderata, e viene costantemente monitorata dagli enti competenti.