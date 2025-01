Scossa di terremoto in Friuli, paura nella notte

UDINE - Un terremoto di magnitudo 3.7 ha scosso la provincia di Udine nella notte tra il 9 e il 10 gennaio. L’evento sismico è stato registrato alle 2.42, con epicentro localizzato a 3 chilometri a ovest di Raveo e una profondità di 4,2 chilometri, secondo le rilevazioni dell’Ogs-CRS per la Protezione civile regionale.

Il sistema di localizzazione automatica ha inviato le notifiche dell’evento ai soggetti del Sistema regionale di protezione civile e agli organi di informazione un minuto dopo la scossa, garantendo una rapida diffusione delle informazioni.

Non sono stati segnalati danni a persone o edifici, ha confermato la Sala operativa regionale di Palmanova, in costante collegamento con il Nue 112. Ogni scossa sismica in Friuli non può che riportare alla memoria il tragico terremoto del 1976.