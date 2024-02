Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nell'est dell'Austria

Nelle prime ore di questa mattina, una scossa di terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito l'est dell'Austria, con epicentro vicino al comune di Schottwien, a circa 90 chilometri da Vienna.

Nonostante l'intensità del sisma, al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose, secondo i dati dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) italiano e del servizio geologico statunitense USGS.

Questa scossa è solo l'ultima di una serie di eventi sismici che hanno interessato la regione del Tirolo orientale a partire dal mese di gennaio. In particolare, si è registrata un'insolita serie di oltre 60 terremoti, con una ventina avvertiti dalla popolazione. Questa situazione, definita "molto insolita" da una sismologa locale, potrebbe portare a ulteriori eventi sismici nelle prossime settimane.

È importante sottolineare che il Tirolo è un'area in cui i terremoti sono generalmente rari, rendendo questa sequenza sismica particolarmente significativa. Tuttavia, non è la prima volta che la regione è stata teatro di eventi simili, con l'ultima serie sismica di tale portata risalente al 1921.

Questa recente attività sismica ha destato preoccupazione tra gli abitanti e sollevato interrogativi sulla possibile evoluzione della situazione. Gli esperti sottolineano che, sebbene teoricamente la situazione potrebbe calmarsi col tempo, non è escluso che si verifichino ulteriori terremoti nelle prossime settimane.

In un contesto in cui l'incertezza regna sovrana, gli abitanti rimangono vigili e preparati. Le autorità locali stanno monitorando da vicino la situazione e forniranno aggiornamenti tempestivi in caso di sviluppi. Nel frattempo, le autorità consigliano di adottare le misure di sicurezza consuete in caso di terremoto e rimanere informati tramite le fonti ufficiali.

Questa sequenza sismica in Austria richiama l'attenzione sulle dinamiche complesse che regolano l'attività sismica in Europa e sottolinea l'importanza della ricerca e del monitoraggio continuo per comprendere e mitigare i rischi legati ai terremoti.

La comunità scientifica e le autorità competenti stanno lavorando per analizzare attentamente questa situazione e fornire orientamenti chiari e accurati.