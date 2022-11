Scossa di terremoto avvertita in tutto il Nord Est

TRIESTE - Una scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Bologna e in Romagna ma anche in tutto il Nord est italiano.

La scossa è stata alle 7.07 in mare a 21 km a Nordest di Senigallia (Ancona), a circa 7 km di profondità. La magnitudo è del 5.7. La scossa è stata sentita specialmente ai piani alti delle case. Diverse segnalazioni oltre che da Bologna anche da Rimini, Ravenna, Cesena.

L'evento sismico di questa mattina è stato percepito in larga parte anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto, Trevigiano compreso, dove sono state segnalate chiamate alla Sala operativa della protezione Civile, ma non danni. A seguire segnalate altre scosse di divdrse magnitudo. In Veneto non sono stati segnalati danni a persone o cose. Le segnalazioni sono giunte soprattutto dalle località di pianura fino alla provincia di Verona.

Dopo la più forte, ce n'è stata un'altra di magnitudo 4 alle 7.12. Poi tra le 7.15 e le 7.35, l'Ingv segnala altre nove scosse da 3.6 a 2.4.

Un'altra scossa, più lieve in quanto di magnitudo 2.4 si era avvertita cinque ore prima nel mar Tirreno.

Nessun danno è al momento segnalato in Umbria in seguito forte terremoto di magnitudo 5.7 registrato a largo della costa marchigiana. Lo ha riferito l'ingegner Stefano Nodessi Proietti, responsabile della Protezione civile in Umbria, interpellato dall'ANSA.

La scossa è stata avvertita praticamente in tutta la regione umbra. La Protezione civile ha quindi subito attivato le verifiche insieme ai vigili del fuoco. Al momento nessuna segnalazione di danni.

Il terremoto è stato sentito anche in Toscana, in particolare, spiega il presidente della Regione Eugenio Giani su twitter le chiamate "da chi ha avvertito maggiormente le scosse" sono arrivate da Arezzo e Firenze. "Con gli operatori del Nue 112 Regione Toscana - aggiunge - stiamo supportando la centrale delle Marche rispondendo alle tantissime chiamate di soccorso". Nel'Aretino il terrmeoto è stato chiaramente sentito in particolare in Valtiberina e Valdichiana. Le oscillazioni si sono protratte per alcuni secondi provocando paura tra le persone che abitano soprattutto ai piani più alti. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco. OT

LEGGI ANCHE