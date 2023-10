Scossa di terremoto avvertita in Veneto

ROVIGO - Una scossa di terremoto è stata avvertita nettamente dalla popolazione verso le 15.45 in Veneto, in particolare nella zona sud orientale della regione. Il movimento tellurico sarebbe stato sentito soprattutto nella provincia di Rovigo. Al momento non si hanno notizie di danni.

Il terrremoto ha avutro una magnitudo di ML 4.2 ed è stato avvenuto nella zona a 1 km E Ceneselli (RO) con coordinate geografiche (lat, lon) 45.0150, 11.3830 ad una profondità di 8 km. Il sisma, la cui notizia è stata diffusa dalla Protezione civile Fvg di Palmanova (Udine), è stato registrato dal Centro di Ricerche Sismologiche Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale-Ogs di Trieste.Gli altri comuni più vicini all'epicentro sono Calto (Ro) a 3 chilometri, Felonica (Mn) a 4 chilometri e Salara, a 5 chilometri.

È stato avvertito anche a Bologna e Modena, oltre che in buona parte del Friuli. Sono in corso le verifiche ma al momento non sono segnalati danni in Veneto o in Emilia Romagna. Nessuna anomalia è stata rilevata sulla Torre di Garisenda di Bologna dopo la scossa di terremoto con epicentro in provincia di Rovigo. Lo riferisce il Comune: i tecnici hanno immediatamente esaminato le indicazioni provenienti dai sensori collocati sulla Torre e "al momento non è stata rivelata nessuna anomalia di rilievo".

AGGIORNAMENTO

La sala sismica Ingc di Roma ha rivisto la profondità, individuata tra gli 8 e i 9 chilometri. Sulla base di relazioni empiriche tra misure strumentali ed osservazioni macrosismiche, il Crs valuta che il terremoto possa essere stato percepito in 210 comuni del Veneto.

VIGILI DEL FUOCO

Al momento attuale la sala operativa dei vigili del fuoco di Rovigo non ha ricevuto nessuna richiesta di soccorso. Qualche telefonata solo di persone che hanno comunicato di aver sentito la scossa. La sala operativa è presieduta dal comandante dei vigili del fuoco di Rovigo Claudio Fortucci, che al momento esclude criticità. Zaia, al momento nessuna segnalazione danni

Protezione Civile e tecnici al lavoro per ulteriori verifiche

IL COMMENTO DI ZAIA

"Le strutture della nostra Protezione Civile stanno effettuando una ricognizione per verificare le eventuali conseguenze della scossa di terremoto registrata nel rodigino. Al momento non abbiamo registrato particolari segnalazioni, ma la verifica della situazione in tutti i territori interessati dal fenomeno sismico è ancora in corso". Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia. "Dalle prime informazioni raccolte la magnitudo - conferma Zaia - dovrebbe attestarsi attorno ai 4.2 gradi, un valore che è inferiore ma prossimo alla soglia del danno. Ringrazio per questo tutti coloro che stanno lavorando alle verificche". Il fenomeno è stato percepito in 210 Comuni delle province di Rovigo, Padova, Verona e Vicenza.

"Da Udine a Novara"

Il terremoto di magnitudo 4,2 avvenuto fra Rovigo e Mantova è stato avvertito in una zona ampia, che va da Udine a Novara e da Trento a Ravenna: lo indicano i dati del servizio 'Haisentitoilterremoto'' dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento i risultati, basati sui questionari inviati dalle persone che vivono nelle aree colpite da un terremoto, indicano danni equivalenti a quelli previsti fra il livello 2 e 4, sui dieci della scala Mercalli, con segnalazioni che vanno dal semplice avvertimento della scossa al tremito di infissi e cristalli e leggere oscillazioni di oggetti appesi.

"Questi dati, combinati con il calcolo dell'intensità macrosismica e con i dati Istat sulla popolazione, sono analizzati da un algoritmo che stiamo sperimentando e che è in grado di dare in pochi minuti una prima stima relativa a vittime e danni", ha detto all'ANSA il presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni. "Lo stiamo testando - ha aggiunto - e spero che potremo renderlo pubblico prima possibile".