Scoprono un giro di merce di contrabbando del valore di 17 milioni di euro

UDINE - Un’organizzazione criminale transnazionale, attiva nel contrabbandare – sottofatturandone il valore in importazione – e distribuire, cancellandone le tracce, tonnellate di articoli di elettronica, da gioco, di abbigliamento e mascherine chirurgiche non a norma.

Questo è stata scoperto dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, coadiuvati da EUROJUST, OLAF ed EUROPOL. Le indagini, costola di un procedimento nato dal sequestro, in Friuli, di un camion carico di merci provenienti dalla Cina, operato a fine 2018, sono state dirette dalla Procura della Repubblica di Udine e condotte dai Funzionari della Direzione Antifrode di Roma e dell’Ufficio di Udine.

Il lavoro sinergico dei due Uffici ha permesso di svelare l’esistenza di una vasta rete criminale che, diretta da importanti imprese cinesi, era in grado di importare, nel Vecchio Continente, volumi enormi di merci di qualunque natura, incluse, da ultimo, le mascherine facciali.



In ognuno dei Paesi interessati, le indagini hanno rivelato l’esistenza di strutture operative – composte da esperti contabili, logistici e commerciali – interlocutrici dirette degli organizzatori cinesi.

Altissimi i volumi della frode, quantificati dagli investigatori in oltre 17 milioni di euro.