Scoprono detenuto col telefonino in cella

VERONA - Un telefonino cellulare è stato trovato dalla polizia penitenziaria di Verona in una cella di un detenuto nordafricano. Lo rivela Gerardo Notarfrancesco, segretario provinciale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. "Martedi sera - racconta -, alcune unità di Polizia Penitenziaria hanno perquisito la cella occupata da un detenuto nordafricano ed hanno rinvenuto, ben occultato all'interno dell'armadietto, uno smartphone completo di sim e auricolari. Va detto con estrema chiarezza che senza un immediato intervento dell'amministrazione sarà sempre più difficile garantire la legalità e la sicurezza all'interno dei penitenziari italiani". Donato Capece, segretario generale del Sappe, sottolinea come "questo deve far comprendere una volta di più come l'attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale. E deve convincere sempre più sull'importanza da dedicare all'aggiornamento professionale dei poliziotti penitenziari in materia di contrasto all'uso ed al commercio di telefoni cellulari e stupefacenti in carcere".