"Scoprire Treviso da porta a porta"

TREVISO - Torna uno dei cicli di visite guidate più curiosi e affascinanti. L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra le realtà del territorio per far conoscere Treviso nei suoi molteplici aspetti.

Si tratta dei nuovi tour a tema intitolati “Da porta a porta, sopra e sotto le mura”, iniziativa che è il risultato della collaborazione tra Ufficio IAT Treviso centro (UNPLI Treviso) e l’Associazione Treviso sotterranea.



Una sinergia in linea col costante impegno dell’Ufficio IAT Treviso nel promuovere Treviso e la sua infinita bellezza e che risponde alle numerose richieste di turisti e trevigiani.

Dopo la pausa estiva, con il nuovo ciclo di tour “Da porta a porta, sopra e sotto le mura” si potrà tornare ad ammirare la città da inediti punti vista: la prima parte del percorso, infatti, prevede la visita, condotta da una professionista dell’Associazione Guide di Marca, del tratto di mura da porta Santi Quaranta a Porta San Tomaso.

Da lì il testimone passerà agli operatori di Treviso sotterranea, che proseguiranno il percorso facendo scoprire la parte ipogea delle fortificazioni.



I tour inizieranno domenica 4 settembre 2022 per proseguire, con cadenza mensile, fino a novembre.

Programma

4 settembre 2022, ore 15.00

2 ottobre 2022, ore 15.00

6 novembre 2022, ore 15.00



Info utili:

Partenza: Porta Santi Quaranta

Durata: 2,5 ore circa

Costo: 13 €, 10 € da 6 a 14 anni

Pagamento: da effettuare prima della partenza presso IAT Treviso Centro (Piazza Borsa, 4)

Info e prenotazione (obbligatoria): IAT Treviso centro - tel. 0422.595780 - info@turismotreviso.it