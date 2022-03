Aiutare i migliori negozi locali grazie alle recensioni online.

La pandemia ha completamente rivoluzionato il nostro modo di vivere e fare acquisti. In Veneto (come nel resto del mondo) sono aumentati gli acquisti online in qualsiasi settore. Tantissime persone hanno cominciato (e continueranno) a lavorare da remoto dalla scrivania di casa. Per la prima volta nella storia abbiamo potuto farci portare la spesa fino alla porta di casa, risparmiando tempo ed evitando lunghe code al parcheggio e alla cassa.

Una larga fetta di popolazione, però, è preoccupata per la sparizione delle piccole attività locali, temendo che questi, a causa della crisi e della competizione feroce del web, verranno presto soppiantati dai grandi marketplace. La mente va naturalmente al più grande di questi marketplace: Amazon, che come sottolineano sempre più spesso le inchieste del popolare programma televisivo Report, grazie alla sua posizione dominante può sfruttare e tenere un coltello puntato alla gola dei piccoli negozianti, costretti ad utilizzare Amazon per riuscire a vendere qualche prodotto in più.

La soluzione, ovviamente, sembra semplicissima: smettere di acquistare su Amazon e rivolgersi direttamente ai piccoli e medi negozi localizzati in provincia di Treviso (e in tutto il Veneto).

Noi, nel nostro piccolo, possiamo fare qualcosa per contribuire alle vendite delle piccole attività locali, sia scrivendo nuove recensioni, sia leggendo altre opinioni dei consumatori. Scopriamo insieme perché.

Contro il mercato delle recensioni false

Le grandi catene di negozi e i grandi marketplace possono permettersi di pagare dei recensori per scrivere recensioni false. In questo modo corrompono la comunità sana dei recensori onesti, che viene inondata di recensioni truffaldine, che spingono le persone a diffidare delle recensioni di tutti e acquistare sui grandi canali che vengono (spesso erroneamente) ritenuti più affidabili e convenienti.

Scrivendo nuove recensioni dei piccoli negozi (anche negative, se il negozio non ci ha soddisfatto) aiuteremo a mettere in risalto le piccole realtà locali, perché sempre più persone saranno consapevoli della presenza online di questi commercianti.

I piccoli negozi sono spinti a migliorare

Quando scriviamo una recensione, crediamo che i nostri principali interlocutori siano altri consumatori come noi. La cosa è vera soltanto in parte. Infatti, le recensioni vengono lette anche dai proprietari dei piccoli negozi.

Questi, grazie al nostro contributo, saranno invogliati a migliorare, anche attraverso la creazione di siti personali (senza appoggiarsi ad Amazon). In questo modo vincono tutti: i commercianti locali che vedranno crescere gli introiti e la clientela, e l’utenza che avrà accesso a servizi locali di qualità sempre maggiore grazie ai miglioramenti indotti dalle recensioni.

Percorsi di crescita condivisa

Scrivendo un numero sempre maggiore di recensioni, sia sulle piattaformi specializzate, sia direttamente sui siti degli e-commerce, saremo in grado di offrire ai nostri piccoli negozi locali un riscontro concreto del loro impatto sul mondo reale e su quello online.

Ovviamente, i commercianti locali non resteranno con le mani in mano, e faranno di tutto per cogliere le richieste dei propri utenti, migliorando i servizi già presenti e aggiungendone di nuovi quando necessario.

Ad esempio, un commerciante di nicchia che leggerà una recensione e scoprirà di aver perso un bel numero di clienti a causa dell’assenza di spedizioni rapide, sarà sicuramente invogliato ad aggiungere questo servizio. Anche in questo caso è una situazione win-win: il negoziante attrarrà più clienti, e noi consumatori veneti potremo sfruttare la spedizione rapida di un negozio locale, senza doverci più affidare a grandi marketplace o negozi stranieri di quella nicchia.

Conclusioni

Come abbiamo visto nel corso dell’articolo, aiutare i nostri piccoli negozi locali è davvero semplice: basta infatti solo qualche minuto per scrivere una recensione.

Non dobbiamo però dimenticare di proteggerci da truffe online e negozi poco professionali, che sfortunatamente esistono in tutta Italia, anche a Treviso e provincia. Per farlo, ricordiamoci di leggere sempre le recensioni degli altri utenti, se non abbiamo alcuna esperienza con uno specifico negozio.

In questo modo diminuiscono sensibilmente le possibilità di rimanere delusi da un servizio scadente o di essere addirittura vittime di una truffa.