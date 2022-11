Scopriamo Ceneda.

Una passeggiata adatta a tutta la famiglia sul Colle San Paolo per scoprire i boschi a due passi dalla città e il paesaggio del territorio vittoriese.

A conclusione della passeggiata ci sarà la possibilità di visitare il Museo di Scienze Naturali "A. De Nardi" dove potremo osservare molti campioni interessanti di rocce e di fossili, oltre alle ricche collezioni di piante e di animali.



RITROVO: Ore 14.30 in piazza a Ceneda di Vittorio Veneto (TV)



DISLIVELLO: 200 m circa



LUNGHEZZA: 3,5 km circa

DURATA: 3,5 ore circa tra passeggiata e visita al museo.

COSTI: 15 euro adulti, 7 euro bambini e ragazzi tra i 17 e i 6 anni, gratis sotto i 6 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata, l'assicurazione RCT. Prezzo di entrata al museo 5€ intero, 4€ ridotto per adulti sopra i 65 anni, gratis sotto i 17 anni.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia e antivento. Consigliati i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua e merenda al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.



COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.

