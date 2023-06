Scoppia pneumatico durante gonfiaggio, grave operaio

BASSANO DEL GRAPPA - Un operaio è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bassano del Grappa dopo esser stato travolto dallo scoppio di un pneumatico, durante le operazioni di gonfiaggio. L'incidente è accaduto questa mattina al distributore di benzina di Romano D'Ezzelino (Vicenza). L'uomo secondo le prime ricostruzioni, stava appunto eseguendo un lavoro di cambio di pneumatici quando uno di questi è esploso colpendolo al volto e al torace. A chiamare i soccorsi i colleghi. Stabilizzato, ma non in pericolo di vita, è stato trasportato all'ospedale di Bassano del Grappa in condizioni gravi. (ANSA)